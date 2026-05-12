Kahramanmaraş’ta yeni haftada hava durumu değişkenlik gösterecek. Haftanın ilk günlerinde ılık ve parçalı bulutlu hava etkili olurken, çarşamba gününden itibaren kent genelinde gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor.

İşte Kahramanmaraş için 5 günlük hava tahmini:

☀️ 12 Mayıs Salı

Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.
🌡️ En düşük: 14°C
🌡️ En yüksek: 26°C
💧 Nem: %47 - %84
💨 Rüzgar: 9 km/s

Ekran Görüntüsü 2026 05 12 100455

⛈️ 13 Mayıs Çarşamba

Kentte gökgürültülü sağanak yağış etkili olacak.
🌡️ En düşük: 13°C
🌡️ En yüksek: 25°C
💧 Nem: %54 - %88
💨 Rüzgar: 15 km/s

Ekran Görüntüsü 2026 05 12 100506

🌩️ 14 Mayıs Perşembe

Yağışlı hava etkisini sürdürecek.
🌡️ En düşük: 14°C
🌡️ En yüksek: 23°C
💧 Nem: %55 - %93
💨 Rüzgar: 10 km/s

Ekran Görüntüsü 2026 05 12 100516

🌧️ 15 Mayıs Cuma

Sıcaklıklarda düşüşle birlikte sağanak devam edecek.
🌡️ En düşük: 12°C
🌡️ En yüksek: 20°C
💧 Nem: %59 - %92
💨 Rüzgar: 11 km/s

Ekran Görüntüsü 2026 05 12 100525

⛈️ 16 Mayıs Cumartesi

Hafta sonuna da yağışlı hava damga vuracak.
🌡️ En düşük: 11°C
🌡️ En yüksek: 23°C
💧 Nem: %35 - %96
💨 Rüzgar: 12 km/s

Ekran Görüntüsü 2026 05 12 100533

Kahramanmaraş Merkezli Siber Dolandırıcılık Operasyonu: 80 Milyon TL’lik Vurgun İddiası
Kahramanmaraş Merkezli Siber Dolandırıcılık Operasyonu: 80 Milyon TL’lik Vurgun İddiası
İçeriği Görüntüle

Vatandaşlara Uyarı

Özellikle çarşamba gününden itibaren beklenen gökgürültülü sağanak yağışlar nedeniyle ani su baskını, ulaşımda aksamalar ve kısa süreli kuvvetli yağışlara karşı dikkatli olunması gerekiyor. Hafta başındaki bahar havası yerini serin ve yağışlı günlere bırakacak.