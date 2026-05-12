Kahramanmaraş’ta yeni haftada hava durumu değişkenlik gösterecek. Haftanın ilk günlerinde ılık ve parçalı bulutlu hava etkili olurken, çarşamba gününden itibaren kent genelinde gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor.
İşte Kahramanmaraş için 5 günlük hava tahmini:
☀️ 12 Mayıs Salı
Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.
🌡️ En düşük: 14°C
🌡️ En yüksek: 26°C
💧 Nem: %47 - %84
💨 Rüzgar: 9 km/s
⛈️ 13 Mayıs Çarşamba
Kentte gökgürültülü sağanak yağış etkili olacak.
🌡️ En düşük: 13°C
🌡️ En yüksek: 25°C
💧 Nem: %54 - %88
💨 Rüzgar: 15 km/s
🌩️ 14 Mayıs Perşembe
Yağışlı hava etkisini sürdürecek.
🌡️ En düşük: 14°C
🌡️ En yüksek: 23°C
💧 Nem: %55 - %93
💨 Rüzgar: 10 km/s
🌧️ 15 Mayıs Cuma
Sıcaklıklarda düşüşle birlikte sağanak devam edecek.
🌡️ En düşük: 12°C
🌡️ En yüksek: 20°C
💧 Nem: %59 - %92
💨 Rüzgar: 11 km/s
⛈️ 16 Mayıs Cumartesi
Hafta sonuna da yağışlı hava damga vuracak.
🌡️ En düşük: 11°C
🌡️ En yüksek: 23°C
💧 Nem: %35 - %96
💨 Rüzgar: 12 km/s
Vatandaşlara Uyarı
Özellikle çarşamba gününden itibaren beklenen gökgürültülü sağanak yağışlar nedeniyle ani su baskını, ulaşımda aksamalar ve kısa süreli kuvvetli yağışlara karşı dikkatli olunması gerekiyor. Hafta başındaki bahar havası yerini serin ve yağışlı günlere bırakacak.