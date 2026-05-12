Kahramanmaraş’ta yeni haftada hava durumu değişkenlik gösterecek. Haftanın ilk günlerinde ılık ve parçalı bulutlu hava etkili olurken, çarşamba gününden itibaren kent genelinde gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor.

İşte Kahramanmaraş için 5 günlük hava tahmini:

☀️ 12 Mayıs Salı

Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.

🌡️ En düşük: 14°C

🌡️ En yüksek: 26°C

💧 Nem: %47 - %84

💨 Rüzgar: 9 km/s

⛈️ 13 Mayıs Çarşamba

Kentte gökgürültülü sağanak yağış etkili olacak.

🌡️ En düşük: 13°C

🌡️ En yüksek: 25°C

💧 Nem: %54 - %88

💨 Rüzgar: 15 km/s

🌩️ 14 Mayıs Perşembe

Yağışlı hava etkisini sürdürecek.

🌡️ En düşük: 14°C

🌡️ En yüksek: 23°C

💧 Nem: %55 - %93

💨 Rüzgar: 10 km/s

🌧️ 15 Mayıs Cuma

Sıcaklıklarda düşüşle birlikte sağanak devam edecek.

🌡️ En düşük: 12°C

🌡️ En yüksek: 20°C

💧 Nem: %59 - %92

💨 Rüzgar: 11 km/s

⛈️ 16 Mayıs Cumartesi

Hafta sonuna da yağışlı hava damga vuracak.

🌡️ En düşük: 11°C

🌡️ En yüksek: 23°C

💧 Nem: %35 - %96

💨 Rüzgar: 12 km/s

Vatandaşlara Uyarı

Özellikle çarşamba gününden itibaren beklenen gökgürültülü sağanak yağışlar nedeniyle ani su baskını, ulaşımda aksamalar ve kısa süreli kuvvetli yağışlara karşı dikkatli olunması gerekiyor. Hafta başındaki bahar havası yerini serin ve yağışlı günlere bırakacak.