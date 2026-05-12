Hayvansal Üretim ve Mezbahalar Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen hazırlıklar kapsamında Canlı Hayvan Borsası ile kurban satış alanlarında detaylı temizlik, ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra padok alanlarında gerekli düzenlemeler yapılırken, numaralandırma işlemleri de tamamlanarak satış alanlarının sistemli bir şekilde hizmet verebilmesi sağlandı.

Besiciler Kurbanlıklarını Getirmeye Başlıyor

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından Canlı Hayvan Borsası’nda kurbanlık satışları 12 Mayıs Salı günü itibariyle başlayacak. Besiciler, kurbanlıklarını modern ve hijyenik şartlarda satışa sunma imkânı bulacak. Kurbanlık almak isteyen vatandaşlar da Büyükşehir Belediyesinin oluşturduğu kontrollü ortamda, hem sağlık kontrollerinden geçmiş hem de resmi prosedürleri tamamlanmış hayvanları güvenle inceleyerek alışveriş yapabilecek.

Tüm Kontroller Titizlikle Yapılıyor

Canlı Hayvan Borsası’na giriş yapacak tüm hayvanlar, belirlenen prosedürler çerçevesinde detaylı şekilde kontrol edilecek. Besicilerin başvuru evrakları incelenirken, hayvanların küpe kontrolleri de uzman ekipler tarafından gerçekleştirilecek. Evrakları eksiksiz ve sağlık şartlarına uygun bulunan hayvanlar, ilgili padoklara alınarak satışa hazır hale getirilecek. Bu uygulamayla hem kurbanlık satış sürecinde düzen sağlanması hem de vatandaşların güvenilir hayvanlara ulaşması hedefleniyor.

“Tesisimiz Hizmete Hazır”

Büyükşehir Belediyesi Hayvansal Üretim ve Mezbahalar Şube Müdürü Yakup Bilal, “Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla 2026 yılı kurban tebliği yayımlandı. Bizler de bu doğrultuda tesisimizi kurban satış yeri olarak düzenlemeye başladık. Salı günü itibariyle üreticilerimizi ve vatandaşlarımızı tesisimize bekliyoruz. Hayvanlar tesisimize alınmadan önce ilaçlama, dezenfeksiyon ve numaralandırma işlemlerini tamamladık. Üreticilerimiz başvurularını yaparak evraklarını teslim edecek, ekiplerimiz tarafından küpe kontrolleri gerçekleştirilecek. Gerekli şartları sağlayan hayvanlar padoklarına alınarak satışa sunulacak” ifadelerini kullandı.