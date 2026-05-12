Başkent Ankara, Kahramanmaraşlıların birlik, dayanışma ve memleket aidiyetini yansıtan anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Kahramanmaraşlı Bürokrat, İş İnsanı, Yönetici ve Akademisyenler Derneği (KABİYAD) tarafından düzenlenen lansman toplantısı, yalnızca bir dernek tanıtımı değil; ortak hedefler etrafında kenetlenen güçlü bir vizyonun da ilanı oldu.

Türkiye’nin farklı kurumlarında, akademik çevrelerinde ve iş dünyasında önemli görevler üstlenen Kahramanmaraşlı isimler, Ankara’daki bu özel programda bir araya gelerek memleket sevdasını ortak paydada buluşturdu.

Seyithanoğlu’ndan Güçlü Mesajlar

Lansman toplantısında konuşan KABİYAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Seyithanoğlu, derneğin kuruluş amacına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Kahramanmaraşlıların yalnızca kendi şehirlerinde değil, Türkiye’nin dört bir yanında kritik görevler üstlendiğini ifade eden Seyithanoğlu, bu güçlü insan kaynağının ortak bir platformda buluşmasının artık bir ihtiyaç haline geldiğini söyledi.

“Sadece Bir Dernek Değil, Gönül Köprüsü”

KABİYAD’ın klasik bir meslek örgütü anlayışının ötesinde bir yapı olduğunu belirten Seyithanoğlu, derneğin dayanışma, istişare ve memleket sevgisinin buluştuğu güçlü bir gönül köprüsü olduğunu vurguladı.

Seyithanoğlu, KABİYAD’ın Kahramanmaraş’ın sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sağlayacak projeler üretmeyi hedeflediğini ifade ederek, ortak akılla hareket eden güçlü bir yapı oluşturmak istediklerini kaydetti.

Kahramanmaraş’ın Gücü Ortak Vizyona Dönüşüyor

Yoğun katılımla gerçekleştirilen programda, Kahramanmaraş’ın yetiştirdiği nitelikli insan kaynağının büyük bir potansiyel oluşturduğu ve bu gücün ortak hedefler doğrultusunda değerlendirilmesinin şehir adına önemli kazanımlar sağlayacağı mesajı verildi.

Ankara’daki bu anlamlı buluşma, Kahramanmaraş’ın yetiştirdiği değerlerin yalnızca bireysel başarılarla değil, ortak hareket etme kültürüyle de güçlü bir sinerji oluşturduğunu ortaya koydu.