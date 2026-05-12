Kahramanmaraş’ın yetişmiş insan kaynağını aynı hedef etrafında buluşturmayı amaçlayan Kahramanmaraşlı Bürokrat, İş İnsanı, Yönetici ve Akademisyenler Derneği (KABİYAD), Ankara’da düzenlenen kapsamlı lansman programıyla kamuoyuna tanıtıldı.

Başkentte gerçekleştirilen tanıtım toplantısı, yalnızca bir dernek lansmanı olmanın ötesinde, Kahramanmaraşlıların Ankara’daki güçlü birlikteliğinin simgesi haline geldi. Bürokrasiden akademiye, iş dünyasından kamu yönetimine kadar farklı alanlarda görev yapan çok sayıda Kahramanmaraşlı isim, ortak vizyon etrafında bir araya geldi.

Kahramanmaraş İçin Güç Birliği Mesajı

Yoğun katılımla gerçekleşen programda, memleket aidiyeti ve ortak hedefler ön plana çıktı. Programda, memleket sevdası etrafında birleşen katılımcılar hem dayanışma mesajı verdi hem de Kahramanmaraş’ın geleceğine katkı sunacak projeler üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Milletvekillerinden Destek Mesajı

Lansman toplantısına katılan Kahramanmaraş milletvekilleri de yaptıkları konuşmalarda KABİYAD’ın önemine dikkat çekti.

Milletvekilleri, Kahramanmaraşlı bürokratların, akademisyenlerin, iş insanlarının ve yöneticilerin aynı platform altında buluşmasının şehir adına son derece kıymetli olduğunu belirterek, bu birlikteliğin Kahramanmaraş’ın kalkınma sürecine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Toplantıda yapılan değerlendirmelerde, Kahramanmaraş’ın yalnızca sanayi ve ticarette değil; eğitim, akademi, bürokrasi ve yönetim alanlarında yetiştirdiği güçlü insan kaynağıyla da Türkiye’nin öne çıkan şehirlerinden biri olduğu vurgulandı.

Ankara’da Yeni Bir Güç Merkezi

Program boyunca samimi sohbetler, ortak hedefler ve geleceğe yönelik projeler masaya yatırıldı. Katılımcılar, Ankara’da böylesine güçlü bir yapılanmanın kurulmasından duydukları memnuniyeti dile getirirken, KABİYAD’ın önümüzdeki dönemde Kahramanmaraş adına önemli çalışmalara imza atacağı mesajı verildi.