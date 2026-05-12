Kahramanmaraş’ın Ankara’daki temsil gücünü artırmak, şehrin yetişmiş insan kaynağını ortak hedeflerde buluşturmak amacıyla kurulan Kahramanmaraşlı Bürokrat, İş İnsanı, Yönetici ve Akademisyenler Derneği (KABİYAD), ilk büyük buluşmasını başkentte gerçekleştirdi.

Ankara Maraş Evi’nde düzenlenen programa çok sayıda bürokrat, akademisyen, iş insanı ve davetli katıldı. Yoğun ilginin olduğu toplantıda, KABİYAD’ın yalnızca bir sivil toplum kuruluşu değil, Kahramanmaraş’ın geleceğine yön verecek fikirlerin üretileceği bir merkez olması hedefi öne çıktı.

Kahramanmaraş İçin Ortak Akıl Vurgusu

Programda konuşan KABİYAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Ecerkale, derneğin kuruluş amacını ve yol haritasını katılımcılarla paylaştı.

Ecerkale, KABİYAD’ın temel hedefinin Kahramanmaraş’ın sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine bilimsel, stratejik ve sürdürülebilir katkılar sunmak olduğunu belirtti.

Başkentte görev yapan Kahramanmaraşlı bürokratlar ile iş dünyası temsilcilerinin daha koordineli hareket etmesini amaçladıklarını ifade eden Ecerkale, kamu ile özel sektör arasında güçlü bir iletişim köprüsü kurmayı hedeflediklerini söyledi.

“Sadece Dernek Değil, Proje Mutfağı”

Toplantının en dikkat çeken mesajlarından biri ise KABİYAD’ın klasik bir dernek yapısının ötesine geçeceği yönündeydi.

Katılımcılar, Kahramanmaraş’ın kalkınmasına katkı sunacak projelerin geliştirileceği, ortak aklın işletileceği ve şehre değer katacak fikirlerin üretileceği bir yapı oluşturulacağını vurguladı.

Bu yönüyle KABİYAD’ın, Kahramanmaraş’ın Ankara’daki stratejik temsil merkezi olması hedefleniyor.

Yönetim ve Üyeler Tanıtıldı

Programın sonunda Başkan Mehmet Ali Ecerkale tarafından dernek yönetimi ve üyeler davetlilere tek tek tanıtıldı.

Katılımcılar, organizasyonun Kahramanmaraş adına önemli bir birliktelik oluşturduğunu ifade ederken, KABİYAD’ın ilerleyen süreçte şehir adına güçlü projelere imza atacağı yönünde değerlendirmelerde bulundu.