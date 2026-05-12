Kahramanmaraş’ın yetişmiş insan kaynağını aynı çatı altında buluşturmayı amaçlayan Kahramanmaraşlı Bürokrat, İş İnsanı, Yönetici ve Akademisyenler Derneği (KABİYAD), Ankara’da düzenlenen görkemli lansman programıyla kamuoyuna tanıtıldı.

Başkentte gerçekleştirilen buluşma, Kahramanmaraşlıların birlik ve beraberlik ruhunu bir kez daha ortaya koyarken, programa katılan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de önemli mesajlar verdi.

Başkan Görgel’den Birlik Mesajı

Lansman toplantısında katılımcılara hitap eden Başkan Fırat Görgel, Kahramanmaraş’ın farklı alanlarda görev yapan nitelikli insan kaynağının ortak bir platformda buluşmasının son derece kıymetli olduğunu belirtti.

Birlik, dayanışma ve ortak akıl kültürünün şehirlerin gelişiminde kritik rol oynadığına dikkat çeken Görgel, KABİYAD’ın Kahramanmaraş’ın geleceğine yön verecek önemli bir yapı olacağını ifade etti.

“Şehrimizin Geleceğine Güç Katacak”

Kahramanmaraş’ın yalnızca sahip olduğu ekonomik ve kültürel değerlerle değil, yetiştirdiği güçlü insan kaynağıyla da önemli bir şehir olduğuna işaret eden Görgel, bu birlikteliğin şehir adına yeni fırsatlar oluşturacağını vurguladı.

Başkan Görgel, KABİYAD’ın hem Kahramanmaraş’ın tanıtımına katkı sağlayacağını hem de ortak projelerle şehrin kalkınma sürecine destek vereceğini dile getirdi.

Memleket Sevgisi Ön Plandaydı

Program boyunca memleket aidiyeti ve dayanışma duygusunun ön planda olduğu toplantıda, Kahramanmaraş’ın geleceğine ilişkin projeler, iş birlikleri ve ortak hedefler masaya yatırıldı.

KABİYAD lansmanı, Ankara’daki Kahramanmaraşlıların güçlü dayanışmasını ortaya koyan anlamlı bir buluşma olarak hafızalarda yer aldı.