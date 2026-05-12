Türkiye’nin farklı şehirlerinde önemli görevler üstlenen Kahramanmaraşlı bürokratlar, akademisyenler, iş insanları ve yöneticiler, Ankara’da düzenlenen KABİYAD lansmanında aynı çatı altında buluştu.

Kahramanmaraşlı Bürokrat, İş İnsanı, Yönetici ve Akademisyenler Derneği (KABİYAD) tarafından gerçekleştirilen program, yoğun katılımı ve güçlü birliktelik mesajlarıyla dikkat çekti.

Lansman toplantısında katılımcılara hitap eden Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, Kahramanmaraş’ın ekonomik gücüne ve insan kaynağına dikkat çekerek önemli değerlendirmelerde bulundu.

Buluntu’dan Birlik ve Dayanışma Vurgusu

Kahramanmaraş’ın üretim kapasitesi, girişimcilik kültürü ve yetişmiş insan potansiyeliyle Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Buluntu, KABİYAD’ın bu potansiyeli daha güçlü bir noktaya taşıyacak önemli bir oluşum olduğunu ifade etti.

Buluntu, Kahramanmaraşlıların Türkiye’nin dört bir yanında önemli başarılara imza attığını belirterek, bu ortak yapının şehir adına yeni fırsatlar oluşturacağını söyledi.

“Bu Güçlü Yapı Şehrimize Katkı Sağlayacak”

Mustafa Buluntu, böylesine güçlü bir insan kaynağının ortak hedeflerde buluşmasının yalnızca ekonomik değil, sosyal anlamda da önemli sonuçlar doğuracağını vurguladı.

KABİYAD çatısı altında kurulacak iş birliklerinin Kahramanmaraş’ın kalkınmasına, yatırım gücüne ve sosyal dayanışmasına katkı sağlayacağını ifade eden Buluntu, memleket aidiyetinin böylesi organizasyonlarla daha da güçlendiğini kaydetti.

Kahramanmaraşlılar Başkentte Tek Yürek Oldu

Ankara’daki lansman programı, Kahramanmaraşlıların yalnızca aynı şehirden gelen insanlar değil; ortak hedefler doğrultusunda kenetlenmiş büyük bir aile olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Memleket sevgisinin ön plana çıktığı program, güçlü birliktelik mesajları ve geleceğe dönük ortak hedeflerle dikkat çekti.