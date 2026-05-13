Açıklanan verilere göre, Kahramanmaraş Havalimanı’nda Nisan ayında iç hat yolcu trafiği 26 bin 110 olarak kaydedildi. Aynı dönemde iç hatlarda iniş-kalkış yapan uçak sayısı 289 olurken, yük trafiği ise kargo, posta ve bagaj dahil toplam 180 ton olarak gerçekleşti.

Ocak-Nisan dönemini kapsayan 4 aylık süreçte ise Kahramanmaraş Havalimanı toplam 96 bin 563 yolcuya hizmet verdi. Aynı dönemde havalimanındaki uçak trafiği 999’a ulaşırken, toplam yük trafiği ise 762 ton olarak açıklandı.

Açıklanan veriler, Kahramanmaraş Havalimanı’nda yılın ilk dört ayında hava yolu ulaşımındaki hareketliliğin sürdüğünü ortaya koydu.