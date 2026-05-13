Kahramanmaraş’ta kültürel dönüşüm başladı

Kahramanmaraş’ın kültürel hafızasında önemli bir yere sahip olan Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi, yeni bir dönüşüm sürecine giriyor.

Yıllardır birçok tiyatro gösterisi, konferans, konser ve kültürel etkinliğe ev sahipliği yapan merkezde söküm çalışmaları hızla devam ederken, yıkım işlemlerine ise bu hafta içerisinde başlanacağı öğrenildi.

Yerine modern halk kütüphanesi yapılacak

Mevcut yapının yerine inşa edilecek yeni nesil halk kütüphanesi, yalnızca kitap okuma alanlarından oluşan klasik bir yapı olmayacak.

Toplam 459 milyon 500 bin liralık yatırım bedeliyle hayata geçirilecek proje; eğitim, araştırma, sosyal etkileşim ve kültürel etkinlikleri aynı çatı altında buluşturan çağdaş bir yaşam merkezi olarak tasarlanıyor.

Gençlerin yeni buluşma noktası olacak

Yeni projede;

Sessiz çalışma salonları

Dijital araştırma ve teknoloji alanları

Çok amaçlı etkinlik salonları

Akademik çalışma bölümleri

Sosyal etkileşim alanları

yer alacak.

Özellikle öğrenciler ve gençlerin yoğun şekilde kullanabileceği merkez, Kahramanmaraş’ın eğitim altyapısına da önemli katkı sunacak.

Şehrin kültürel vizyonuna yeni dokunuş

Necip Fazıl Kültür Merkezi’nin yerine yapılacak bu büyük yatırımın, Kahramanmaraş’ın kültürel dönüşümünde önemli bir kilometre taşı olması bekleniyor.

Modern mimarisi ve fonksiyonel yapısıyla dikkat çekecek proje, şehrin yalnızca kültürel değil, sosyal yaşamına da yeni bir soluk getirecek.

Bir dönemin hatıralarını geride bırakacak Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nin yerine yükselecek yeni yapı, Kahramanmaraş’ın geleceğe dönük en iddialı kültür projelerinden biri olarak görülüyor.