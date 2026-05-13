Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında çocuklara yönelik anlamlı bir sportif organizasyona daha imza atmaya hazırlanıyor. Gençlerin sportif faaliyetlere yönlendirilmesi ve bayram coşkusunun sporla buluşturulması amacıyla düzenlenecek tenis turnuvası, 15 – 19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

15 Temmuz Spor Vadisi’nde gerçekleştirilecek turnuva, çocukların hem rekabet dolu hem de eğlenceli anlar yaşamasına sahne olacak. Organizasyon kapsamında 12, 14 ve 16 yaş kategorilerindeki sporcular kortta mücadele edecek. Farklı yaş gruplarından çok sayıda çocuğun katılımının beklendiği turnuva boyunca genç sporcular hem yeteneklerini sergileme hem de yeni arkadaşlıklar kurma fırsatı bulacak. Turnuva, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilecek. Çocukların fiziksel gelişimlerine katkı sunmayı hedefleyen organizasyonun aynı zamanda spor kültürünün yaygınlaşmasına da katkı sağlaması amaçlanıyor. 19 Mayıs ruhuna uygun şekilde düzenlenecek etkinlikte centilmenlik, takım ruhu ve spor disiplini ön planda tutulacak.

Başvurular E-Devlet Üzerinden Yapılıyor

Tenis turnuvasına katılmak isteyen sporcular için başvuru süreci başladı. Katılımcılar başvurularını e-Devlet sistemi üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/gsb-spor-bilgi-sistemi internet adresinden çevrimiçi olarak gerçekleştirebilecek. Son başvuru tarihi ise 14 Mayıs Perşembe.

“Tüm Çocuklarımızı Turnuvaya Bekliyoruz”

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 12, 14 ve 16 yaş kategorilerindeki tüm çocukların bu özel organizasyona davet edildiği belirtilerek, gençlerin sporla iç içe bir bayram atmosferi yaşamalarının hedeflendiği ifade edildi. Açıklamada ayrıca çocukların sosyal gelişimine katkı sağlayacak etkinliklerin artarak devam edeceği vurgulandı.