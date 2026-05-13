Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirilen AK Parti 179. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katıldı.

AK Parti Kongre Merkezi’nde düzenlenen toplantıda Başkan Görgel’in yanı sıra, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammed Burak Gül, İl Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz ve İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Ünaldı da yer aldı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen teşkilat mensuplarını bir araya getiren toplantıya, Kahramanmaraş heyeti de tam kadro katılım sağladı. Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkesi ve milleti için hizmetten başka gayesi olmayan bir teşkilatın Genel Başkanı olmaktan bahtiyarlık duyduğunu belirtti.

“Şehrimizin İhtiyaçlarına Çözüm Üretme Gayreti İçerisindeyiz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirilen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katılarak teşkilatımızla bir araya geldik. Türkiye’nin dört bir yanından gelen dava arkadaşlarımızla gerçekleştirdiğimiz bu istişare ortamı, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendiriyor. Bizler Kahramanmaraş’ta, hem yerel yönetimlerimiz hem de teşkilatlarımızla birlikte hemşehrilerimizin her an yanında olmayı sürdürüyoruz. Şehrimizin ihtiyaçlarına hızlı, kalıcı ve etkili çözümler üretme noktasında yoğun bir gayret içerisindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu hedefler doğrultusunda, Türkiye Yüzyılı vizyonuna katkı sağlamak için çalışmalarımıza aynı kararlılıkla devam ediyoruz. Gerçekleştirilen toplantının ülkemiz, milletimiz ve partimiz adına hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.