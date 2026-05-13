Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, gençlere yönelik sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerini artırarak sürdürmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Meclisi ve Pusula Maraş iş birliğiyle gençlerin kültürel mirasa olan ilgisini artırmak amacıyla bu kez ödüllü fotoğraf yarışması düzenleniyor.

Gençlerin sanatsal bakış açılarını ortaya koymalarına imkân sağlayacak yarışmanın teması ise Kahramanmaraş’ın köklü el sanatları arasında yer alan “Bakırcılık” olarak belirlendi. Şehrin tarihi ve kültürel değerlerinden biri olan bakırcılık sanatının gençlerin objektifinden yansıtılması hedeflenirken, yarışmayla aynı zamanda geleneksel el sanatlarının tanıtımına da katkı sağlanması amaçlanıyor.

Gençler Fotoğraf Kareleriyle Yarışacak

16 – 30 yaş aralığındaki gençlerin katılım sağlayabileceği yarışmada, katılımcılar bakırcılık temalı çektikleri fotoğraflarla yarışmaya başvurabilecek. Gençlerin özgün bakış açılarını yansıtacak karelerin değerlendirileceği yarışmaya başvurular 31 Mayıs 2026 tarihine kadar devam edecek. Yarışmaya katılmak isteyen gençler, çektikleri fotoğrafları Gençlik Meclisi’nin “kmbbgencmeclis” adlı Instagram hesabına mesaj yoluyla göndererek başvurularını gerçekleştirebilecek.

Sonuçlar 7 Haziran’da Açıklanacak

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, yarışma sonuçlarının 7 Haziran Pazar günü duyurulacağı belirtildi. Dereceye giren gençlerin ödüllendirileceği yarışmanın, gençlerin sanata olan ilgisini artırmasının yanı sıra şehrin kültürel değerlerine dikkat çekmesi açısından da önemli bir organizasyon olduğu ifade edildi.

Tüm Gençlere Davet

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çağrıda, 16 – 30 yaş aralığındaki tüm gençler yarışmaya katılmaya davet edildi. Yarışma şartları ve detaylı bilgilere ise Gençlik Meclisi’nin Instagram hesabı üzerinden ulaşılabileceği belirtildi.