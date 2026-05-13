Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında anne ve çocukları bir araya getirecek anlamlı bir etkinliğe imza atmaya hazırlanıyor. Milli birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirmeyi amaçlayan “Türk Bayrağı Temalı Tişört Boyama Etkinliği”, renkli görüntülere sahne olacak.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek etkinlik, 19 Mayıs Salı günü 13.00 – 16.00 saatleri arasında Onikişubat Hacı Bayram Veli Mahallesi’nde bulunan 15 Temmuz Spor Vadisi’nde gerçekleştirilecek. Anne ve çocukların birlikte vakit geçirerek keyifli anlar yaşayacağı programda, çocuklar tişörtlere çizilen bayrakları anneleriyle birlikte boyayacak.

Hem Eğlence Hem Milli Duygu Bir Arada

Etkinlikte çocukların hem eğlenmesi hem de 19 Mayıs ruhunu daha yakından hissetmesi hedefleniyor. Aile bağlarını güçlendirecek organizasyonda çocuklar, anneleriyle birlikte el emeği çalışmalar yaparken aynı zamanda milli değerleri de yaşayarak öğrenecek. Renkli etkinlik boyunca katılımcılar için çeşitli sosyal aktivitelerin de gerçekleştirileceği belirtildi.

Başvurular Çevrimiçi Yapılıyor

8 – 14 yaş aralığındaki çocukların anneleriyle birlikte katılım sağlayabileceği etkinliğe başvurular çevrimiçi olarak alınmaya başlandı. Programa katılmak isteyen vatandaşlar, https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2026/05/12/turk-bayragi-temali-tisort-boyama-etkinligi-basvuru-formu internet adresinden başvuru formunu doldurarak kayıt oluşturabiliyor.