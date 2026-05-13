Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından şehirde tarımsal üretimi artırmak ve su kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla hazırlanan “Kahramanmaraş Tarımında Su Kaynaklarının Etkin Yönetimi ile İklim Dayanıklılığının Artırılması” projesi, Avrupa Birliği’nden hibe desteği almaya hak kazandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen AB-Türkiye İklim Değişikliği Hibe Programı kapsamındaki “Türkiye’nin Yerel İklim Eylemi için AB Ortaklığı Projesi”ne sunulan 200’ü aşkın proje arasında yer alan Büyükşehir Belediyesinin çalışması, başarılı bulunan 25 proje arasına girmeyi başardı. Proje kapsamında Avrupa Birliği tarafından 600 bin euro hibe desteği sağlanacak.

Tarımsal Sulamada Kayıp ve Kaçaklar Azaltılacak

Hazırlanan projeyle Kahramanmaraş’ta doğal su kaynakları ile tarımsal sulamadaki kayıp ve kaçakların en aza indirilmesi hedefleniyor. İklim değişikliğinin etkilerine karşı dirençli bir tarımsal altyapı oluşturmayı amaçlayan proje kapsamında, buharlaşma, sızıntı ve yüzeysel su kayıplarını önleyen kapalı sistem sulama altyapıları hayata geçirilecek. Ayrıca her biri farklı kapasitelere sahip olacak şekilde toplam 6 adet su toplama havuzu inşa edilecek.

Projede; 80-150 metreküp, 150-250 metreküp ve 250-1000 metreküp kapasiteli havuzlarla yağmursularının depolanarak yeniden kullanılması planlanıyor. Böylece hem su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine katkı sağlanacak hem de şehrin doğal afetlere karşı direnci artırılacak. Projede ayrıca su yönetim süreçlerini daha etkin hale getirmek amacıyla dijital karar destek sistemi de geliştirilecek.

Paydaş Kurumlarla İstişare Toplantısı Düzenlendi

Projenin hibe desteği almaya hak kazanmasının ardından paydaş kurumların katılımıyla istişare toplantısı gerçekleştirildi. Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı koordinesinde Şairler Tepesi’nde düzenlenen toplantıya; Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mutlu Kaya, Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Emrah Hatunoğlu, Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Selahattin Uğur, Tarım İl Müdürlüğü ekipleri ve ilgili paydaş kurum temsilcileri katıldı. Toplantıda projenin uygulama süreci, hedefleri ve yapılacak çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.