Kahramanmaraş’ın duaları Almina içindi

Kahramanmaraş’ın yüreğine ateş düşüren Ayser Çalık Ortaokulu saldırısında ağır yaralanan 11 yaşındaki Almina Ağaoğlu, hastanede verdiği günler süren yaşam savaşının ardından hayatını kaybetti.

Kentte günler boyunca binlerce insanın dualarında yer alan küçük Almina’nın vefatı, şehirde derin bir üzüntüye neden oldu.

Pembe mezar, masumiyetin sessiz sembolü oldu

Kapıçam Şehir Mezarlığı’nda toprağa verilen Almina’nın kabri, sevenleri tarafından onun en sevdiği renk olan pembeyle süslendi.

Soğuk mermerler arasında dikkat çeken pembe mezar; oyuncak bebekler, pelüş oyuncaklar, çiçekler ve minik ellerle yazılmış duygusal notlarla adeta bir hatıra köşesine dönüştü.

Kabirde yer alan “Seni hiç unutmayacağız Almina” mesajları, yaşanan acının büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Vatandaşlar yalnız bırakmıyor

Ayser Çalık Ortaokulu’nda yaşanan trajedinin ardından Türkiye’nin gündemine oturan Almina Ağaoğlu’nun mezarı, vatandaşların ziyaret noktası haline geldi.

Kabri ziyaret edenler dualar ederek çiçek bırakırken, küçük Almina’nın hatırasını yaşatmaya çalışıyor.

Her bırakılan oyuncak, yarım kalan bir çocukluğun sessiz tanığı gibi mezarın üzerinde yerini alıyor.

Şehrin hafızasında derin iz bıraktı

Kahramanmaraş’ta yaşanan acı olayın sembol isimlerinden biri haline gelen Almina Ağaoğlu, geride tarifsiz bir hüzün bıraktı.

Küçük bir çocuğun yarım kalan hayalleri, pembe bir mezarın başında edilen dualarla yaşamaya devam ediyor.