İçişleri Bakanlığı’nda kapsamlı yönetmelik değişikliği

İçişleri Bakanlığı, personel atama ve görevde yükselme süreçlerini doğrudan etkileyen önemli bir düzenlemeye imza attı. 13 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan değişikliklerle, hem atama kriterleri yeniden şekillendirildi hem de bazı kadrolara ilişkin şartlar ağırlaştırıldı.

Yeni düzenleme kapsamında görevde yükselme sınavıyla atanan personelin tayin süreçlerinden, il müdürlüğü atama kriterlerine kadar birçok başlıkta yeni dönem başladı.

Görevde yükselen personele 3 yıl tayin yasağı

Yönetmelikte dikkat çeken en önemli değişikliklerden biri, görevde yükselme ya da unvan değişikliği sınavı sonucunda atanan personelle ilgili oldu.

Buna göre; bu kapsamda görevine başlayan personel, en az 3 yıl boyunca:

Bakanlık merkez teşkilatından valiliklere

Valilikler arasında

Valiliklerden merkez teşkilatına

naklen atanamayacak.

Ancak bazı istisnai durumlarda bu kural esnetilebilecek:

Karşılıklı becayiş talepleri (en az 1 yıl görev şartıyla)

Sağlık kurulu raporuyla belgelenen tedavi zorunluluğu

Can güvenliği tehdidi

Eşi şehit olan personelin bir defalık tayin talebi

İl müdürlüğü atamalarında şartlar ağırlaştı

Yeni düzenlemeyle il müdürlüğüne sınavsız atanabilmek için ilçe kadrolarında geçirilmesi gereken süre artırıldı.

Eski sistemde 2 yıl olan hizmet süresi artık 3 yıl olacak.

Ayrıca:

İl sivil toplumla ilişkiler müdürü

Sosyal etüt ve proje müdürü

kadrolarına artık sadece kurum içinden sınavsız atama yapılabilecek.

Şube müdürü ve ilçe müdürlüğüne yükselmek zorlaştı

Görevde yükselme yönetmeliğinde yapılan değişiklikle:

Şube müdürü, ilçe yazı işleri müdürü, ilçe nüfus müdürü ve ilçe sivil toplumla ilişkiler müdürü olmak isteyenler için yeni hizmet şartları getirildi.

Yeni kriterler:

Uzman kadrosunda en az 5 yıl

Şef, mühendis veya avukat kadrosunda en az 6 yıl görev

Geçiş süreci kapsamında bu şart 1 Ocak 2027’ye kadar 2 yıl olarak uygulanmaya devam edecek.

Uzman kadrosuna geçişte yeni sistem

Sivil savunma uzmanı, eğitim uzmanı ve uzman kadroları için de önemli değişiklik yapıldı.

Yeni sistemde:

Önce şef kadrosunda en az 3 yıl görev yapmak

Toplam 8 yıllık hizmet süresini doldurmak

zorunlu hale geldi.

Bu değişiklikle doğrudan uzmanlığa geçiş yolu büyük ölçüde kapatıldı.

Memur ve VHKİ kadrolarında süre uzadı

Memur, bilgisayar işletmeni ve veri hazırlama kontrol işletmeni kadrolarında da hizmet süresi artırıldı.

Yeni şartlar:

Alt kadro hizmet süresi: 2 yıldan 3 yıla

Toplam hizmet süresi: 3 yıldan 5 yıla çıktı

Kahramanmaraş’ın hizmet bölgesi değişti

Yönetmeliğin en dikkat çeken yerel değişikliklerinden biri Kahramanmaraş’ı ilgilendirdi.

Yeni düzenlemeyle Kahramanmaraş, 1. hizmet bölgesinden 2. hizmet bölgesine alındı.

Bununla birlikte değişen diğer iller:

1. hizmet bölgesinden 2. hizmet bölgesine alınan iller: Hatay ve Kahramanmaraş.

2. hizmet bölgesinden 3. hizmet bölgesine alınan iller: Kırıkkale ve Düzce.

3. hizmet bölgesinden 2. hizmet bölgesine alınan il: Van.

3. hizmet bölgesinden 4. hizmet bölgesine alınan iller: Adıyaman, Artvin ve Mardin.

Bu değişiklik, söz konusu illerde görev yapan il müdürlerinin zorunlu hizmet sürelerini ve tayin planlamalarını doğrudan etkileyecek.

Sınav süreçleri dijitalleşiyor

Yeni sistemle adaylara yapılacak bilgilendirmeler artık SMS ve e-posta üzerinden yapılacak.

Ayrıca:

Aynı anda hem görevde yükselme hem unvan değişikliği sınavına başvuru mümkün olacak

Yazılı sınav sonrası kadro tercihi sistemi uygulanacak

Başvurusu reddedilen adaylar 2 iş günü içinde itiraz edebilecek

Yeni düzenleme, İçişleri Bakanlığı personel yapısında önemli değişimlerin habercisi olarak değerlendiriliyor.