Diyarbakır'da Dicle Nehri kenarında piknik yaptığı sırada nehrin su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kalan kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Hantepe Mahallesi'nde İ.Y. (24), piknik yaptığı sırada Dicle Nehri kıyısında su seviyesinin yükselmesi üzerine bulunduğu yerde mahsur kaldı.
Akıntıya kapılmamak için kayalıklara çıkan İ.Y, çevredekilerden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma,112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekipler, mahsur kalan İ.Y'yi bot yardımıyla kurtardı.
