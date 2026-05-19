Kahramanmaraş'ta Abdülhamid Han Camisi'nde ikindi namazının ardından avluda toplanan Kahramanmaraş Platformu üyeleri ve vatandaşlar, İsrail'in saldırısını kınadı.

Grup adına açıklama yapan Kahramanmaraş Platformu Dönem Sözcüsü Adnan Alagöz, İsrail'in saldırısına uğrayan filonun yalnızca yardım taşımadığını, 39 ülkeden farklı dinlere mensup, farklı dilleri konuşan 500'e yakın vicdan sahibi aktivistin İsrail ve destekçilerinin zulmüne karşı bir duruş sergilediğini söyledi.

İsrail'in insani yardım girişimlerine yönelik ilk müdahalesi olmadığını hatırlatan Alagöz, şöyle devam etti:

"2010 yılında uluslararası sularda Mavi Marmara gemisine yapılan ve 10 aktivistin şehit edilmesiyle sonuçlanan saldırıyı, Sumud ve Özgürlük Filosu girişimlerine yönelik uluslararası sulardaki müdahaleler ile Vicdan ve Madleen gemilerine yapılan saldırıları unutmadık. Bu saldırılar, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi başta olmak üzere uluslararası hukuku ihlal etmekte, açıkça korsanlık ve terör niteliği taşımaktadır."

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırmasının, Gazze'deki açlığın ve zulümlerin son bulmasını isteyen uluslararası dayanışmayı kelepçelemeye çalışmak anlamına geldiğini anlatan Alagöz, "Sanıyorlar ki gemilere el koyunca umut tükenecek. Ama yanılıyorlar, Sumud Filosu’na yapılan her engelleme, Akdeniz’e açılacak yeni özgürlük filolarının habercisidir. Durmayacağız, geri adım atmayacağız, engellenen her geminin yerine yenilerini inşa edeceğiz." diye konuştu.

Uluslararası sularda korsan uygulamalarla gözaltına alınan 39 ülkeden aktivistin serbest bırakılması gerektiğini belirten Alagöz, Gazze’deki abluka ve ambargonun da kaldırılması gerektiğini ifade etti.

Açıklamanın ardından katılımcılar, Gazze için dua etti.