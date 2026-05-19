Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerinin titiz takibi sonucu; para karşılığında fuhuş yaptırdıkları, fuhşa aracılık ile yer ve imkân sağladıkları tespit edilen A.C.Ş (K-29), Y.K (K-46), K.D (K-24), M.D.Ş (E-29), S.C (E-62), Ş.K (E-28), M.A (E-23), M.C (K-24), İ.T (E-38) ve A.B.M (E-26) isimli 10 şüphelinin ikamet ve iş yerlerine operasyon düzenlendi.

Çok Sayıda Dijital Materyal ve Senet Ele Geçirildi

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan detaylı aramalarda suç unsuru oluşturabilecek çok sayıda malzeme ele geçirildi. Aramalar neticesinde:

9 adet cep telefonu,

3 adet senet, 1 adet müşteri kayıt defteri, 1 adet bıçak ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

2 Şüpheli Tutuklandı

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 10 şüpheli hakkında mahkeme kararını verdi.

Adliyeye sevk edilen şahıslardan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şahıs hakkında ev hapsi kararı verildi. şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 5 şahıs hakkında ise adli işlem yapıldı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliğine yönelik suç ve suçlularla mücadeleye azim ve kararlılıkla devam edileceğini bildirdi.