Kahramanmaraş'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı ve bayrak yürüyüşü düzenlendi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen yürüyüşte katılımcılar, Onikişubat Parkı önünde toplandı.
Katılımcılar Türk bayraklarıyla, Büyükşehir Belediyesi mehteran ekibinin çaldığı marşlar eşliğinde Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önüne kadar yürüdü.
Etkinliğe, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir ile ilgililer katıldı.
