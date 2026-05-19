Gül, mesajında 19 Mayıs 1919’un milletimizin bağımsızlık yolundaki kararlılığının simgesi olduğunu belirterek, “gençliğin Türkiye’nin en büyük gücü olduğunu” ifade etti.

Başkan Gül; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak başlattığı milli mücadelenin, aziz milletin inancı, birlik ruhu ve vatan sevgisiyle zafere ulaştığını vurgulayarak, “19 Mayıs; milletimizin esareti kabul etmeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiği tarihi bir dönüm noktasıdır. Bu kutlu mücadele ruhu bugün de aynı inanç ve kararlılıkla yaşamaya devam etmektedir” dedi.

Gençlerin Türkiye’nin geleceğini inşa edecek en kıymetli güç olduğunu ifade eden Gül, “Güçlü Türkiye idealimizi yarınlara taşıyacak olan gençlerimizin; milli ve manevi değerlerine bağlı, donanımlı, üretken ve özgüven sahibi bireyler olarak yetişmeleri, azim ve hayalleri ülkemizin yarınlarına yön verecektir” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraşlı gençlerin her alanda önemli başarılara imza attığını belirten Başkan Gül, sporun ve gençliğin desteklenmesinin toplumsal gelişim açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Mesajının sonunda tüm vatandaşların 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlayan AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı M.Burak Gül, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli mücadelenin tüm kahramanlarını rahmet, saygı ve şükranla andığını ifade etti.