Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde bulunan Milli Teknoloji Atölyesi’nde gerçekleştirilen program kapsamında gençler, yerli ve milli teknoloji hamlesine ilişkin uygulamalı eğitim alma fırsatı yakaladı. Teknolojiye ilgi duyan çok sayıda gencin katıldığı etkinlikte, drone yapımı ve insansız hava araçlarının çalışma prensiplerine ilişkin kapsamlı bilgiler paylaşıldı.

Gençler İHA ve SİHA Teknolojisini Yakından Tanıdı

Atölye çalışmaları sırasında katılımcılar, drone üretiminde kullanılan temel ekipmanları ve sistemleri inceleme fırsatı buldu. Eğitmenler tarafından verilen uygulamalı eğitimlerde; motor sistemleri, pervaneler, uçuş kontrol kartları, batarya sistemleri ve elektronik bileşenler hakkında detaylı bilgiler aktarıldı.

Gençler aynı zamanda İHA ve SİHA teknolojilerinde kullanılan bazı parçaları yakından inceleyerek bu sistemlerin çalışma mantığına ilişkin teknik bilgiler edindi. Türkiye’nin savunma sanayiinde kullandığı yerli ve milli teknolojilerin tanıtıldığı program, katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Milli Teknoloji Hamlesine Yakından Tanıklık Ettiler

Program kapsamında gençlere, Türkiye’nin son yıllarda savunma sanayii ve havacılık alanında kaydettiği gelişmeler hakkında da bilgi verildi. Milli teknoloji vizyonu doğrultusunda geliştirilen yerli üretim araç ve sistemlerin tanıtıldığı etkinlikte gençler, savunma sanayiinde kullanılan çeşitli cihazları görme ve tanıma imkânı buldu. Teknoloji alanında kariyer hedefleyen gençler için önemli bir deneyim sunan etkinlikte, mühendislik, yazılım, elektronik ve havacılık alanlarında yürütülen çalışmalar da anlatıldı. Katılımcılar, teorik bilginin yanı sıra uygulamalı eğitimlerle teknoloji üretim süreçlerini yerinde gözlemleme fırsatı elde etti.