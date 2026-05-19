Türkiye’nin ilk UNESCO Edebiyat Şehri Kahramanmaraş’ta, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mevlâna İdris Kültür Sanat Sezonu kapsamında dolu dolu programlar vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat faaliyetlerini toplumun her kesimine ulaştırmak amacıyla sürdürdüğü çalışmalar kapsamında minik sanatseverleri tiyatro etkinliğinde buluşturdu.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde sahnelenen “Bir Nasrettin Hoca Varmış” adlı çocuk tiyatrosu, Büyükşehir’in ödüllü tiyatro okulu Sahne Maraş tarafından sahnelendi. Renkli sahne tasarımı, canlı performanslar ve interaktif anlatım teknikleri sayesinde çocuklar oyuna aktif şekilde katılım sağladı.

Etkinlik boyunca minik izleyiciler kahkahalar eşliğinde keyifli anlar yaşarken, oyunun içeriğinde yer alan dürüstlük, paylaşma, yardımlaşma ve hoşgörü gibi değerler de çocuklara eğlenceli bir dille aktarıldı. Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği program, hem çocuklar hem de ebeveynler için verimli bir kültürel deneyim sundu.