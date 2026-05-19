Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi şehirde hazırlıklarını hummalı bir şekilde sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kurbanlık alacak vatandaşların Canlı Hayvan Borsası’na ulaşımını sağlamak için ücretsiz ring seferlerinin başlatılacağını duyurdu. 19 Mayıs Salı günü başlayacak olan ücretsiz ring seferleri, Kurban Bayramı arifesi olan 26 Mayıs Salı gününe kadar devam edecek.

Seferler, Sosyete Pazarı önünden başlayıp Büyükşehir Belediyesi, Madalyalı Kavşak, Şehirler Arası Otobüs Terminali güzergâhını takip ederek Canlı Hayvan Borsası’na ulaşım sağlayacak. Sosyete Pazarı önünden 10.00 – 12.00 – 14.00 ve 16.00 saatlerinde hareket edecekler otobüsler; 11.00 – 13.00 – 15.00 ve 17.00 saatlerinde ise Canlı Hayvan Borsası’ndan geri dönüş yapacak. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, toplu ulaşım ile ilgili 0531 082 00 22 numaralı WhatsApp hattından bilgi alınabileceği belirtildi.