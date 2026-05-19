Türkiye Genelinde Yağışlı Hava Etkili Olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava tahmin raporuna göre Türkiye yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına giriyor.

Ülke genelinde önümüzdeki bir hafta boyunca aralıklarla gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, birçok bölgede yağışların kuvvetini artıracağı tahmin ediliyor.

Özellikle hafta ortasından itibaren hava koşullarında belirgin değişim yaşanacak.

Kuvvetli Yağış Uyarısı Yapıldı

Meteoroloji, yarın ve perşembe günü için bazı bölgelerde kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Risk altındaki bölgeler:

Marmara Bölgesi’nin güneyi

Kuzey Ege

İç Anadolu’nun batı kesimleri

Bu bölgelerde ani sel, su baskını, yıldırım ve trafikte aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

Ege’de Kuvvetli Rüzgar Bekleniyor

Yağışla birlikte rüzgar da etkisini artıracak.

Tahminlere göre özellikle Ege Denizi kıyılarında rüzgarın saatte 40 ila 60 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Bu nedenle deniz ulaşımı, açık alan faaliyetleri ve sürücüler için dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

Hafta Sonu da Sağanak Sürecek

Yağışlı sistem sadece hafta içiyle sınırlı kalmayacak.

Cumartesi ve pazar günü de Türkiye’nin büyük bölümünde gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Özellikle;

Karadeniz

İç Anadolu

Akdeniz’in iç kesimleri

Doğu Anadolu

Güneydoğu Anadolu

bölgelerinde yağışların yer yer etkili olması bekleniyor.

Pazartesi Günü de Devam Edecek

Meteoroloji’nin haftalık tahminine göre yağışlı sistem 25 Mayıs Pazartesi günü de etkisini sürdürecek. Uzmanlar, plan yapacak vatandaşların güncel hava tahminlerini takip etmesini öneriyor.