Montella Kadroyu Belirledi
ABD, Kanada ve Meksika’nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde A Milli Futbol Takımı’nın geniş aday kadrosu belli oldu.
Vincenzo Montella yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, turnuva öncesi hazırlıklarını 22 Mayıs’ta TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde başlatacak.
İşte A Milli Takım’ın 35 Kişilik Geniş Kadrosu
Kaleciler
- Altay Bayındır (Manchester United)
- Ersin Destanoğlu (Beşiktaş)
- Mert Günok (Fenerbahçe)
- Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir)
- Uğurcan Çakır (Galatasaray)
Defans
- Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray)
- Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen)
- Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe)
- Eren Elmalı (Galatasaray)
- Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion)
- Merih Demiral (Al-Ahli)
- Mert Müldür (Fenerbahçe)
- Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor)
- Ozan Kabak (Hoffenheim)
- Samet Akaydin (Çaykur Rizespor)
- Yusuf Akçiçek (Al-Hilal)
- Zeki Çelik (Roma)
Orta Saha
- Atakan Karazor (Stuttgart)
- Demir Ege Tıknaz (Braga)
- Hakan Çalhanoğlu (Inter)
- İsmail Yüksek (Fenerbahçe)
- Kaan Ayhan (Galatasaray)
- Orkun Kökçü (Beşiktaş)
- Salih Özcan (Borussia Dortmund)
Hücum
- Aral Şimşir (Midtjylland)
- Arda Güler (Real Madrid)
- Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)
- Can Uzun (Eintracht Frankfurt)
- Deniz Gül (Porto)
- İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa)
- Kenan Yıldız (Juventus)
- Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe)
- Oğuz Aydın (Fenerbahçe)
- Yunus Akgün (Galatasaray)
- Yusuf Sarı (RAMS Başakşehir)
Hazırlık Maçları
A Milli Takım, Dünya Kupası öncesi iki hazırlık maçına çıkacak:
- 1 Haziran: Türkiye – Kuzey Makedonya (İstanbul)
- 7 Haziran: Türkiye – Venezuela (Fort Lauderdale / ABD)
Dünya Kupası Maç Programı
14 Haziran Pazar
TSİ 07.00 | Avustralya - Türkiye
📍 BC Place, Vancouver
20 Haziran Cumartesi
TSİ 06.00 | Türkiye - Paraguay
📍 San Francisco Bay Area
26 Haziran Cuma
TSİ 05.00 | Türkiye - ABD
📍 Los Angeles
Ay-yıldızlı ekip, D Grubu’nda güçlü rakiplerine karşı üst tur mücadelesi verecek.