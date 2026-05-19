Montella Kadroyu Belirledi

ABD, Kanada ve Meksika’nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde A Milli Futbol Takımı’nın geniş aday kadrosu belli oldu.

Vincenzo Montella yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, turnuva öncesi hazırlıklarını 22 Mayıs’ta TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde başlatacak.

İşte A Milli Takım’ın 35 Kişilik Geniş Kadrosu

Kaleciler

  • Altay Bayındır (Manchester United)
  • Ersin Destanoğlu (Beşiktaş)
  • Mert Günok (Fenerbahçe)
  • Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir)
  • Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans

  • Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray)
  • Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen)
  • Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe)
  • Eren Elmalı (Galatasaray)
  • Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion)
  • Merih Demiral (Al-Ahli)
  • Mert Müldür (Fenerbahçe)
  • Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor)
  • Ozan Kabak (Hoffenheim)
  • Samet Akaydin (Çaykur Rizespor)
  • Yusuf Akçiçek (Al-Hilal)
  • Zeki Çelik (Roma)

Orta Saha

  • Atakan Karazor (Stuttgart)
  • Demir Ege Tıknaz (Braga)
  • Hakan Çalhanoğlu (Inter)
  • İsmail Yüksek (Fenerbahçe)
  • Kaan Ayhan (Galatasaray)
  • Orkun Kökçü (Beşiktaş)
  • Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Hücum

  • Aral Şimşir (Midtjylland)
  • Arda Güler (Real Madrid)
  • Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)
  • Can Uzun (Eintracht Frankfurt)
  • Deniz Gül (Porto)
  • İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa)
  • Kenan Yıldız (Juventus)
  • Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe)
  • Oğuz Aydın (Fenerbahçe)
  • Yunus Akgün (Galatasaray)
  • Yusuf Sarı (RAMS Başakşehir)

Hazırlık Maçları

A Milli Takım, Dünya Kupası öncesi iki hazırlık maçına çıkacak:

  • 1 Haziran: Türkiye – Kuzey Makedonya (İstanbul)
  • 7 Haziran: Türkiye – Venezuela (Fort Lauderdale / ABD)

Dünya Kupası Maç Programı

14 Haziran Pazar

TSİ 07.00 | Avustralya - Türkiye
📍 BC Place, Vancouver

20 Haziran Cumartesi

TSİ 06.00 | Türkiye - Paraguay
📍 San Francisco Bay Area

26 Haziran Cuma

TSİ 05.00 | Türkiye - ABD
📍 Los Angeles

Ay-yıldızlı ekip, D Grubu’nda güçlü rakiplerine karşı üst tur mücadelesi verecek.