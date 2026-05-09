Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun heyecanı yaşanıyor.

Ligin 33. hafta mücadelesinde Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ile Sami Uğurlu’nun çalıştırdığı Antalyaspor, hakem Çağdaş Altay’ın düdük çaldığı maçta Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde karşı karşıya geldi.

Galatasaray, konuk ettiği Antalyaspor'u 4-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Sarı-kırmızılılar, bu skorla birlikte üst üste 4. toplamda da 26. şampiyonluğunu ilan etti.

6 GOLLÜ MAÇTA KAZANAN GALATASARAY

Antalyaspor, 45+3. dakikada Soner Dikmen'in golüyle ilk yarıyı önde kapattı.

Mario Lemina, 56. dakikada skora dengeyi getirdi.

Soner Dikmen, maçta ikinci kez sahneye çıktı ve 62. dakikada attığı frikik golüyle Antalyaspor'u bir kez daha öne geçirdi.

Galatasaray, 64. dakikada Osimhen'in yerde kalmasıyla penaltı kazandı. Topun başına geçen Osimhen, 66. dakikada skoru eşitledi.

Galatasaray'da Osimhen, 79. dakikada sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

Victor Osimhen, 88. dakikada fileleri havalandırdı ve Galatasaray'a şampiyonluğu getirdi.

Kaan Ayhan, 90+4. dakikada maçın skorunu belirledi.

BİTİME 1 HAFTA KALA ŞAMPİYON

Galatasaray, puanını 77 yaptı ve takipçisi Fenerbahçe ile puan farkının 4'te tutarak bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Son 5 haftada kazanamayan Antalyaspor, 29 puanla 16. sıraya indi.