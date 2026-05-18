İstanbul’da Uluslararası Operasyon

İstanbul’da uluslararası düzeyde aranan şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın desteğiyle yürüttükleri çalışma kapsamında, Interpol tarafından kırmızı bülten ve difüzyon mesajıyla aranan kişilere yönelik harekete geçti.

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve MİT ile koordineli şekilde yürüttüğü operasyonda önemli sonuç elde edildi.

Cinayet, Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Örgüt Suçlamaları

Yetkililerden edinilen bilgilere göre, yakalanan şüphelilerin cinayet, hırsızlık, dolandırıcılık ve yasa dışı örgüt faaliyetleri gibi ağır suçlardan uluslararası seviyede arandığı öğrenildi.

Ekipler, teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda zanlıların adreslerini tek tek belirledi.

Eş Zamanlı Baskınlarla Yakalandılar

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda toplam 14 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan kişilerin, haklarında yürütülen süreç kapsamında ilgili ülkelere iade işlemleri için gerekli prosedürlerin başlatılacağı öğrenildi.

Emniyetteki İşlemleri Sürüyor

Gözaltına alınan zanlılar, kimlik tespiti ve adli işlemlerinin tamamlanması için emniyete götürüldü.

Güvenlik kaynakları, uluslararası suç örgütleri ve aranan şahıslara yönelik operasyonların kararlılıkla süreceği mesajını verdi.