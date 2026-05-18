Yeni Haftada Yağış Etkisini Artırıyor

Türkiye, yeni haftaya yağışlı hava sistemiyle giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava tahmin raporuna göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Özellikle Karadeniz hattında etkisini artırması beklenen yağışların bazı bölgelerde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli Yağış Hangi Bölgelerde Etkili Olacak?

Tahminlere göre yağışlar;

Orta ve Doğu Karadeniz’de

Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda

Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde

Bingöl, Muş ve Bitlis’te

yer yer kuvvetli şekilde görülecek.

Meteoroloji uzmanları, kısa süreli ancak etkili yağışların özellikle şehir merkezlerinde su baskını riskini artırabileceğine dikkat çekiyor.

Sıcaklıklar 5 Dereceye Kadar Düşecek

Yağışlı havayla birlikte sıcaklıklarda da düşüş bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde hava sıcaklığı 3 ila 5 derece azalacak. Diğer bölgelerde ise önemli bir sıcaklık değişikliği öngörülmüyor.

Bu durum, mevsim normallerine göre daha serin bir haftanın habercisi olarak değerlendiriliyor.

10 İl İçin Sarı Kodlu Alarm

Meteoroloji, kuvvetli yağış beklentisi nedeniyle 10 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.

Uyarı yapılan iller şöyle:

Amasya

Çorum

Giresun

Gümüşhane

Ordu

Rize

Samsun

Tokat

Trabzon

Bayburt

Yetkililer, bu illerde yaşayan vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olmaya çağırdı.