Gazze’ye Yardım Götüren Filoda Alarm

Gazze Şeridi’ne insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’nda tansiyon yeniden yükseldi. Filodan yapılan açıklamada, Akdeniz’de uluslararası sularda seyreden teknelerin çevresinde savaş gemilerinin görüldüğü ve filoya ait bir tekneyle iletişimin kesildiği bildirildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun filoya yönelik müdahale girişiminde bulunduğu öne sürüldü.

“Teknemizle İrtibat Koptu” Açıklaması

54 tekneden oluştuğu belirtilen filonun yetkilileri, yaşanan gelişmeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Akdeniz’de teknelerimizin çevresinde iki savaş gemisi görüldü. İsrail ordusunun taciz ettiği teknelerimizden biriyle irtibatımız kesildi” ifadelerini kullandı.

Yaşanan gelişme, uluslararası kamuoyunda endişeye neden oldu.

İsrail’den Açıklama: “Ablukanın Kırılmasına İzin Vermeyeceğiz”

İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze’ye yönelik deniz ablukasının sürdürüleceği belirtildi.

Açıklamada, yardım filosuna katılan kişilere rotalarını değiştirmeleri ve geri dönmeleri çağrısı yapıldı.

Tel Aviv yönetimi, Gazze’ye yönelik deniz geçişlerinin kontrol altında tutulacağını savundu.