Şehrin farklı noktalarında eş zamanlı olarak yürütülen yol yenileme ve asfalt çalışmaları kapsamında Dulkadiroğlu’nun en yoğun ulaşım akslarından Şeyh Şamil Caddesi ile Vezir Hoca Bulvarı’nda kapsamlı bir çalışma gerçekleştiriliyor.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde sürdürülen çalışmalarla, Doğukent, Güneşevler ve Akyar’a ulaşım sağlayan hatta konfor ve güvenliğin artırılması hedefleniyor. Bölgedeki altyapı imalatları ve inşa faaliyetleri nedeniyle deforme olan yol ağı, etaplar halinde yenilenerek sıcak asfaltla kaplanıyor.

Yoğun Mesaiyle Çift Yönlü Asfalt Çalışması

Ekipler, Şeyh Şamil Kavşağı ile Dulkadiroğlu Kamu Külliyesi Kavşağı arasında bulunan yaklaşık 1 kilometrelik güzergâhta çift yönlü sıcak asfalt serimi gerçekleştiriyor. İlk etapta şehir merkezinden Doğukent istikametine doğru asfalt uygulaması yapılırken, bu bölümün tamamlanmasının ardından karşı şeritte çalışmalara başlanacak.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bölgede ulaşımın aksamaması adına çalışmalarını kontrollü ve planlı şekilde sürdürürken, sıcak asfalt uygulamasının tamamlanmasıyla birlikte güzergâhta daha güvenli, konforlu ve modern bir ulaşım altyapısı oluşturulması amaçlanıyor.