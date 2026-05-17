Doğuştan görme engelli olan 41 yaşındaki Mustafa Çakmak, spor ve kamu hizmetindeki başarılarıyla engelli bireylere ilham veriyor. 2000-2019 yılları arasında gülle ve çekiç atma branşlarında aktif sporculuk yapan Çakmak, kariyerine 41 madalya, 35 Türkiye şampiyonluğu ve 6 uluslararası derece sığdırdı. Bu başarılar arasında dünya şampiyonluğu ve Avrupa dereceleri de yer aldı.

Sporculuk kariyerinde önemli başarılara imza atan Çakmak, aynı zamanda Türkiye rekoru kırarak milli takıma seçildi ve uluslararası organizasyonlarda ülkesini temsil etti. Spor hayatını noktalamasının ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev alan Çakmak, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdür Yardımcısı olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nde branş sorumluluğu da yapan Çakmak, oturarak voleybol ve golbol branşlarında elde edilen başarılarla engelli sporuna katkı sağlıyor. Uluslararası arenada elde edilen dereceler ve takım şampiyonlukları, belediyenin engelli sporlarına verdiği desteği de öne çıkarıyor.