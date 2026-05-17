Kahramanmaraş’ta işçilerin kaldığı şantiye kamp alanında çıkan yangın faciaya dönüştü. Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi’nde bulunan Merkez 16 2. Etap 3. Kısım Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi kamp alanında sabah saatlerinde çıkan yangında 1 işçi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sabah saat 06.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle işçilerin konakladığı konteyner ve şantiye alanında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler kamp alanındaki konteynerlerde ve şantiye binasında ciddi hasara yol açtı. Yangını fark eden işçilerin ihbarı üzerine bölgeye Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 450 kişinin konakladığı kamp alanında ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, ilk belirlemelere göre 1 personel yaşamını yitirdi. Yaralılardan 2 kişinin hastanedeki tedavisinin sürdüğü, 4 kişinin ise ayakta tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin itfaiye ekiplerinin inceleme ve tespit çalışmaları devam ederken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.