Kahramanmaraş’ta yetim çocuklar için düzenlenen “İyilik Kahvaltısı” programı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Kahramanmaraş İHH İnsani Yardım Derneği öncülüğünde, Onikişubat Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen anlamlı etkinlikte hayırseverler aynı sofrada buluşarak yüzlerce çocuğun bayram sevincine ortak oldu.

Expo Fuar Alanı Arasta Çarşı’da gerçekleştirilen programda, 250 yetim çocuğa bayramlık hediye ulaştırılması amacıyla destek toplandı. Sabah saatlerinde başlayan kahvaltı programına çok sayıda vatandaş, iş insanı ve gönüllü katıldı.

Kahramanmaraş İHH yetkilileri, destek veren tüm hayırseverlere teşekkür ederek, yetim çocukların yüzünü güldürmek adına bu tür sosyal dayanışma programlarının devam edeceğini belirtti.