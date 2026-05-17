Kahramanmaraş’ta şehir estetiğini olumsuz etkileyen reklam totemleri ve kaldırım işgallerine yönelik çalışma başlatıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen uygulama kapsamında, görüntü kirliliğine neden olan ve yaya geçişlerini zorlaştıran reklam unsurları tek tek kaldırılıyor.

Kent genelinde sürdürülen denetimlerde özellikle ana arterler, yoğun yaya trafiğinin bulunduğu cadde ve bulvarlarda yer alan izinsiz ya da şehir estetiğine uygun olmayan reklam totemleri hedef alındı. Ekipler, hem vatandaş güvenliğini artırmak hem de daha düzenli bir kent görünümü oluşturmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yapılan uygulamayla birlikte kaldırımların yayalara daha geniş şekilde açılması hedeflenirken, düzensiz reklam alanlarının oluşturduğu görüntü karmaşasının da önüne geçilmesi amaçlanıyor. Belediyenin kent estetiği kapsamında yürüttüğü çalışmaların önümüzdeki süreçte farklı bölgelerde de devam edeceği öğrenildi.