Kahramanmaraş’ta ikinci el otomobil piyasasında yaşanan hareketlilik, sektör temsilcilerini umutlandırdı. Fiat Marfi Otomotiv İkinci El Satış Müdürü Durdu Tepe, yılın ilk aylarında piyasada ciddi bir durgunluk yaşandığını ancak ikinci çeyrek itibarıyla satışların yeniden hareketlenmeye başladığını söyledi.

Türkiye genelinde ikinci el araç pazarının yıllık yaklaşık 8 milyonluk bir hacme sahip olduğunu belirten Tepe, ilkbahar aylarının gelmesiyle birlikte araç alım-satımında hareketliliğin daha da artmasını beklediklerini ifade etti.

Geçtiğimiz yıla kıyasla pazarın bir miktar daha daraldığını dile getiren Tepe, buna rağmen sektör açısından önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerin olumlu olduğunu kaydetti.

Tüketicilerin ikinci el araç alımında daha güvenli ve garantili seçeneklere yöneldiğini belirten Tepe, müşteri memnuniyetinin kendileri için öncelikli olduğunu söyledi. Marfi Otomotiv olarak vatandaşlara güven veren hizmetler sunduklarını ifade eden Tepe, özellikle “7 gün ve 500 kilometre koşulsuz iade” uygulamasının yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

Yetkililer, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte ikinci el araç piyasasındaki hareketliliğin daha da hız kazanmasını bekliyor.