Ceyhan Mahallesi’nde yaşayan 31 yaşındaki Harun Güriçin’den günlerdir haber alamayan yakınları, endişelenerek yalnız yaşadığı eve gitti.
Kapının açılmasının ardından eve giren yakınları, Harun Güriçin’i hareketsiz halde buldu.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, genç adamın hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekipleri evde ve çevrede inceleme yaparken, Güriçin’in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Hayatını kaybeden Harun Güriçin’in, 6 Şubat depremlerinde annesini ve kardeşini kaybettiği öğrenildi.
Olayla ilgili polis ekiplerince geniş çaplı soruşturma başlatıldı.