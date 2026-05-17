Edinilen bilgilere göre, Andırın’da yaşayan Habibe ve Fetullah Karaca çiftinin 4 yaşındaki oğulları Bertuğ Yiğit Karaca, 13 Mayıs’ta evde oyun oynadığı sırada çekyattan düşerek başından yaralandı.

İlk olarak Andırın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan küçük çocuğun yapılan kontrollerinde beyninde ödem oluştuğu belirlenince

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Bertuğ Yiğit, doktorların tüm müdahalesine rağmen 15 Mayıs akşamı yaşamını yitirdi.

Acı haberi alan baba Fetullah Karaca’nın büyük üzüntü yaşadığı ve sinir krizi geçirdiği öğrenildi. Bir süre sonra hastaneden ayrılan Karaca’dan haber alınamaması üzerine ailesi durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Polis ve jandarma ekiplerinin başlattığı arama çalışmaları sonucunda Fetullah Karaca, Onikişubat ilçesi Yeniyapan Mahallesi Geçit Deresi mevkiinde aracının içerisinde hayatını kaybetmiş halde bulundu. Yapılan incelemede, kullandığı otomobilin kontrolden çıkarak köprüden dereye uçtuğu tespit edildi.

Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen baba ve oğlun cenazeleri Andırın’ın Yeşilyurt Mahallesi’ne getirildi. Ayrı ayrı kılınan cenaze namazlarının ardından Fetullah Karaca ile oğlu Bertuğ Yiğit Karaca, yan yana toprağa verildi.

Yaşanan acı olay, ilçede derin üzüntüye neden oldu.