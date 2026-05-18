Kahramanmaraş’ta Acının İzleri Umuda Dönüştü

Kahramanmaraş’ta hafızalardan silinmeyen 15 Nisan faciasında yaşamını yitirenler için anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Dulkadiroğlu Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğinde, Ayser Çalık Ortaokulu’nda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerin isimleri zeytin fidanlarıyla yaşatıldı.

Mehmet Akif Ersoy İlkokulu bahçesinde düzenlenen etkinliğe belediye personeli ile öğrenciler katıldı. Toprağa dikilen her fidan, şehrin ortak acısının sessiz bir sembolüne dönüştü.

İsimleri Fidanlarda Yaşayacak

Etkinlik kapsamında dikilen zeytin fidanlarına, saldırıda hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayla Kara ile öğrencilerin isimlerinin yer aldığı isimlikler yerleştirildi.

Bu anlamlı çalışma, yalnızca bir anma etkinliği değil; aynı zamanda geleceğe bırakılan güçlü bir dayanışma mesajı olarak değerlendirildi.

“Bir Daha Aynı Acılar Yaşanmasın”

Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, yaşanan acının unutulmaması ve benzer olayların tekrar etmemesi gerektiğine dikkat çekildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"15 Nisan’da yaşanan saldırıda hayatını kaybeden öğretmenimiz ve öğrencilerimizin hatırasını yaşatmak amacıyla diktiğimiz fidanlar, geleceğe umut olması temennisiyle toprakla buluşturuldu. Çocuklarımızın güven içinde eğitim alabileceği bir ortamın korunması ve benzer acıların bir daha yaşanmaması için toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumlulukla hareket etmesi büyük önem taşımaktadır."