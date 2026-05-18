Binevler Mahallesi’nde Korkutan Yangın

Kahramanmaraş’ta bir otomobilde çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. Olay, Onikişubat ilçesine bağlı Binevler Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otomobilden bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı güvenli bir noktaya çekerek hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi.

İtfaiye Ekipleri Dakikalar İçinde Müdahale Etti

İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, araçta çıkan yangına anında müdahale etti.

Ekiplerin hızlı çalışması sayesinde alevler çevreye sıçramadan kontrol altına alındı.

Facia Ucuz Atlatıldı

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması teselli kaynağı oldu. Ancak araçta ciddi maddi hasar meydana geldi.

Mahalle sakinleri yaşanan olay sırasında kısa süreli panik yaşarken, olay yerinde güvenlik önlemleri de alındı.

Yangının Nedeni Araştırılıyor

Yangının çıkış sebebinin henüz netlik kazanmadığı öğrenildi. Olayla ilgili teknik inceleme başlatılırken, ilk değerlendirmelerde motor bölümünden kaynaklı bir arıza ihtimali üzerinde duruluyor.

Özellikle yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte uzmanlar, sürücülere araç bakımını aksatmama çağrısında bulunuyor.