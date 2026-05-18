Türkiye genelinde etkisini artıran yağışlı hava dalgası Kahramanmaraş’ta da yüzünü gösteriyor. Meteoroloji tahminlerine göre kentte hafta boyunca gök gürültülü sağanak yağışlar aralıklarla etkili olacak.

Haftaya Sağanakla Başlıyor

Meteoroloji verilerine göre 18 Mayıs Pazartesi günü Kahramanmaraş’ta gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Gün içinde hava sıcaklığı 14 ila 25 derece arasında değişecek.

19 Mayıs Salı günü yağış kısa süreliğine etkisini azaltacak ve kent genelinde çok bulutlu hava hakim olacak. Ancak bu sakin hava uzun sürmeyecek.

Hafta Ortasında Yağış Güçleniyor

20 Mayıs Çarşamba, 21 Mayıs Perşembe ve 22 Mayıs Cuma günleri Kahramanmaraş yeniden gök gürültülü sağanak yağışın etkisine girecek.

Özellikle çarşamba ve perşembe günü sıcaklıkların 21 dereceye kadar düşmesi, nem oranının ise yüzde 90’ların üzerine çıkması bekleniyor.

Uzmanlar; ani sağanak, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olmasını öneriyor.

Sıcaklıklar Mevsim Normallerinin Altında

Geçmiş yılların mayıs ortalamasında Kahramanmaraş’ta en yüksek sıcaklık 27-28 derece bandında seyrederken, bu hafta termometrelerin bunun birkaç derece altında kalacağı tahmin ediliyor.

Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havanın hissedilir derecede artması bekleniyor.

5 Günlük Kahramanmaraş Hava Durumu

18 Mayıs Pazartesi: Gökgürültülü sağanak | 14 / 25°C

19 Mayıs Salı: Çok bulutlu | 13 / 25°C

20 Mayıs Çarşamba: Gökgürültülü sağanak | 14 / 21°C

21 Mayıs Perşembe: Gökgürültülü sağanak | 13 / 21°C

22 Mayıs Cuma: Gökgürültülü sağanak | 13 / 25°C