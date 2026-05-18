Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yeni haftanın ilk gününde yoğun gündemle Beştepe’de toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık edeceği toplantıda hem dış politikadaki sıcak gelişmeler hem de iç güvenlik ve ekonomi başlıkları kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

Gündemin İlk Sırasında Orta Doğu’daki Gerilim Var

Kabine toplantısının en önemli başlığını Orta Doğu’da giderek artan gerilim oluşturacak. İsrail’in bölgedeki çatışma alanını genişletmeye yönelik adımları ve buna karşı Türkiye’nin izleyeceği diplomatik yol haritası ele alınacak.

Ankara’nın önceliği, bölgede tansiyonun daha fazla yükselmesini önlemek ve kalıcı barış için diplomatik girişimlerini sürdürmek olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yürüttüğü temas trafiği ve Türkiye’nin barış diplomasisi toplantının ana gündem maddeleri arasında yer alacak.

Enerji ve Ekonomiye Etkileri Değerlendirilecek

Tahran ile Washington hattında devam eden belirsizlik ve Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmelerin enerji piyasalarına etkisi de kabinede değerlendirilecek.

Petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmaların Türkiye ekonomisine olası yansımaları, enerji arz güvenliği ve küresel ekonomik riskler toplantının dikkat çeken başlıkları arasında olacak.

Terörle Mücadelede Son Durum Masada

Kabine toplantısında iç güvenlik başlığı da geniş yer bulacak. “Terörsüz Türkiye” hedefi kapsamında güvenlik ve istihbarat birimlerinden gelecek son bilgiler değerlendirilecek.

Silah bırakma sürecinde gelinen aşama, sahadaki gelişmeler ve terörle mücadele kapsamında atılması planlanan yeni adımlar da toplantıda görüşülecek.

Yeni Yasal Düzenlemeler De Gündeme Gelebilir

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda kabul edilen rapor doğrultusunda atılabilecek yasal adımların da kabinede ele alınması bekleniyor.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kamuoyuna önemli açıklamalarda bulunması öngörülüyor.