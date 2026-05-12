Çiftçiye Güçlü Destek Mesajı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü Kutlama Programı’nda önemli açıklamalarda bulundu.

Çiftçilerin emeğinin yalnızca tarımsal üretimden ibaret olmadığını belirten Yumaklı, bu emeğin ülkenin gıda güvenliği, ekonomik istikrarı ve geleceği açısından stratejik öneme sahip olduğunu ifade etti.

“Tarımın Stratejik Önemi Daha Net Görüldü”

Küresel gelişmelerin tarımın hayati rolünü bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayan Bakan Yumaklı, savaşlar, salgınlar, iklim değişikliği ve su krizlerinin üretim kapasitesinin önemini açıkça gösterdiğini söyledi.

Türkiye’nin bu bilinçle hareket ettiğini belirten Yumaklı, sürdürülebilir tarım politikalarının kararlılıkla uygulandığını kaydetti.

Üretim Planlamasında Yeni Dönem

Tarımda üretim planlamasının son iki yıldır etkin şekilde sürdürüldüğünü aktaran Yumaklı, hangi ürünün nerede ve hangi şartlarda üretileceğinin daha öngörülebilir hale getirildiğini belirtti.

Bu modelle su kaynaklarının korunması, verimliliğin artırılması ve üreticinin güçlendirilmesinin hedeflendiğini ifade eden Yumaklı, planlamanın olumlu sonuçlarının alınmaya başlandığını söyledi.

“Bereketin Yüzyılı İçin Çalışıyoruz”

Çiftçilerin yükünü hafifletmenin ve emeklerinin karşılığını almasını sağlamanın en önemli görevleri olduğunu vurgulayan Bakan Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

“Çiftçimizin kazandığı yerde Türkiye kazanır, çiftçimizin güçlendiği yerde Türkiye güçlenir. Çiftçimizin bereketi arttıkça milletimizin geleceği daha da parlar.”

Türkiye Yüzyılı hedefleri kapsamında tarımı daha güçlü hale getirmeye devam edeceklerini belirten Yumaklı, üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.