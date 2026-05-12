İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen soruşturmada, belediyeye bağlı Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden ihale süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
İhale Soruşturmasında Tutuklama Kararı
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen zanlılardan 20’si savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.
Mahkeme değerlendirmesi sonucunda 12 şüpheli hakkında tutuklama kararı verilirken, 8 kişi adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı.
Tutuklanan İsimler Açıklandı
Soruşturma kapsamında tutuklanan isimler şöyle:
- Ayhan Subaşı
- Aytekin Karaarslan
- Binali Sarıtaş
- Derya Dağdeviren
- Murat Dağdeviren
- Orhan Yıldırım
- Selim Marangoz
- Süleyman Uzun
- Fatih Temur
- Muammer Ali Özdil
- Nilgün Cendek
- Tolga Kılıç
Soruşturmanın Odağında Ne Var?
Başsavcılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre soruşturma, belediye iştiraklerinden Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden oluşturulduğu öne sürülen usulsüz ihale mekanizmasına odaklanıyor.
İddialara göre bazı ihalelerde rekabet koşulları ihlal edilerek kamu zararı oluşturacak işlemler yapıldı. Bu kapsamda çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Operasyonun Geçmişi
Soruşturma çerçevesinde daha önce de çeşitli operasyonlar gerçekleştirilmiş, bazı belediye yöneticileri ve şirket bağlantılı isimler hakkında adli süreç başlatılmıştı.
Son operasyonla birlikte dosyada yeni deliller ve yeni şüpheliler üzerinden sürecin genişletildiği değerlendiriliyor.