Akaryakıt fiyatlarında dalgalı seyir sürüyor. Küresel petrol piyasalarında yaşanan gelişmeler, Türkiye’de pompa fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Son olarak ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden tırmanmasıyla birlikte petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareket yaşandı. Bu gelişmenin ardından motorin fiyatlarına zam yapıldı.

Motorine Gece Yarısı Zammı

Yeni fiyat düzenlemesine göre 12 Mayıs Salı gününden itibaren motorinin litre fiyatına 1 lira 10 kuruş artış yansıtıldı.

Zam sonrası bazı büyükşehirlerde güncel motorin fiyatları şu seviyelere çıktı:

İstanbul: 67,39 TL

67,39 TL Ankara: 68,49 TL

68,49 TL İzmir: 68,77 TL

68,77 TL Doğu illerinde ortalama: 70,24 TL

Araç sahipleri art arda gelen fiyat değişikliklerini yakından takip ederken, özellikle ticari taşımacılık sektöründe maliyet baskısı yeniden gündeme geldi.

Petrol Fiyatlarını Ne Tetikledi?

Enerji piyasalarında fiyat hareketliliğinin temel nedeni, ABD ile İran arasında yeniden yükselen gerilim oldu. Küresel piyasalarda savaş riskinin yeniden konuşulması, petrol arzına yönelik endişeleri artırdı. Bu durum da brent petrol fiyatlarında yukarı yönlü baskı oluşturdu.

Petrol fiyatlarındaki her artış, Türkiye gibi enerji ithalatçısı ülkelerde akaryakıt fiyatlarına kısa sürede zam olarak yansıyor.

Motorinde Neden Zam Daha Sert Hissediliyor?

Hükümetin uyguladığı eşel mobil sistemi, akaryakıt fiyatlarındaki artışların bir bölümünü vergi düzenlemesiyle absorbe ediyor. Ancak motorinde ÖTV tamponunun büyük ölçüde devre dışı kalması nedeniyle gelen zamlar doğrudan pompaya yansıyor.

Bu nedenle benzine kıyasla motorin kullanıcıları fiyat artışlarını daha net hissediyor.

Yeni Zamlar Kapıda mı?

Uzmanlar, Orta Doğu’daki gelişmelerin seyrine göre akaryakıt fiyatlarında yeni değişimlerin gündeme gelebileceğini belirtiyor. Petrol fiyatlarında yükselişin sürmesi halinde önümüzdeki günlerde hem motorin hem de benzin fiyatlarında yeni güncellemeler yaşanabileceği değerlendiriliyor.