Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca emekli, Mayıs ayı maaş ödemeleri ile 4 bin liralık bayram ikramiyesinin ne zaman hesaplara yatırılacağını araştırıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından her ay belirli takvim doğrultusunda yapılan ödemelerde, bayram dönemlerinde değişiklik yaşanabiliyor.

Bu yıl Kurban Bayramı arefesi 26 Mayıs Salı, bayramın ilk günü ise 27 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Bu nedenle emekli maaşlarının bayram öncesi ödenip ödenmeyeceği gündemde.

Emekli Maaşları Erken Yatacak mı?

Geçmiş yıllarda Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emekli maaşlarının erkene çekildiği örnekler bulunuyor. Ancak 2026 Mayıs ayı için SGK tarafından henüz resmi bir erken ödeme açıklaması yapılmadı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da daha önce yaptığı açıklamada, emekli ikramiyelerinin bayram öncesi yatırılması için çalışma yapılabileceğini belirtmişti.

Bu nedenle gözler SGK’dan gelecek resmi duyuruya çevrildi.

Kurban Bayramı Emekli İkramiyesi Ne Zaman Yatacak?

2026 yılı için emeklilere ödenecek Kurban Bayramı ikramiyesi 4 bin TL olarak uygulanacak.

Beklentilere göre bayram ikramiyelerinin 20 Mayıs ile 26 Mayıs tarihleri arasında hesaplara aktarılması öngörülüyor.

İkramiyeden;

SSK emeklileri

Bağ-Kur emeklileri

Emekli Sandığı mensupları

Dul ve yetim aylığı alanlar

Maluller

Şehit yakınları

Gaziler

Sürekli iş göremezlik geliri alanlar

yararlanabilecek.

4A SSK Emekli Maaşı Ödeme Günleri

Tahsis numarasının son rakamına göre ödeme tarihleri şöyle:

9 → 17 Mayıs

7 → 18 Mayıs

5 → 19 Mayıs

3 → 20 Mayıs

1 → 21 Mayıs

8 → 22 Mayıs

6 → 23 Mayıs

4 → 24 Mayıs

2 → 25 Mayıs

0 → 26 Mayıs

4B Bağ-Kur Emekli Maaşı Ödeme Günleri

Tahsis numarasının son rakamına göre:

9, 7, 5 → 25 Mayıs

3, 1 → 26 Mayıs

8, 6, 4 → 27 Mayıs

2, 0 → 28 Mayıs

Emekli Sandığı Ödemeleri

4C Emekli Sandığı kapsamında maaş alan vatandaşların ödemeleri genellikle ayın ilk haftasında hesaplara yatırılıyor. Bayram nedeniyle ek bir düzenleme yapılması halinde SGK tarafından ayrıca duyuru yapılacak.

Gözler Resmi Açıklamada

Henüz emekli maaşlarının erkene çekileceğine dair kesinleşmiş resmi bir karar bulunmasa da, bayram öncesi ödeme beklentisi oldukça yüksek. Özellikle maaş günü bayrama denk gelen emekliler için takvimde güncelleme yapılması bekleniyor.