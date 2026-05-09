Hantavirüs Vakaları Sonrası DSÖ Harekete Geçti

Uluslararası kamuoyunda endişeye neden olan hantavirüs vakaları sonrası Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), süreci yakından takip etmeye başladı. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Arjantin’den hareket ederek Kanarya Adaları’na yönelen Hollanda bandıralı MV Hondius isimli gemide yaşanan sağlık krizine ilişkin açıklama yaptı.

Ghebreyesus, yolcuların güvenli şekilde tahliyesini denetlemek amacıyla İspanya’ya ulaştığını duyurdu.

Tahliye Operasyonu Kanarya Adaları’nda Gerçekleşecek

DSÖ Genel Direktörü, İspanya’dan Tenerife’ye geçerek üst düzey yetkililerle birlikte tahliye sürecini yöneteceğini açıkladı.

Ghebreyesus, gemi kaptanı Jan Dobrogowski ve DSÖ uzmanı Dr. Freddy Banza-Mutoka ile doğrudan temas halinde olduklarını belirterek, şu an için gemide hantavirüs semptomu gösteren yeni bir vaka bulunmadığı bilgisini paylaştı.

DSÖ’nün süreci aktif şekilde izlemeyi sürdürdüğü ve gerekli destek mekanizmalarını devreye aldığı bildirildi.

Küresel Risk Şimdilik Düşük Görülüyor

Hantavirüs vakalarının ortaya çıkmasının ardından “yeni bir küresel sağlık tehdidi mi geliyor?” soruları gündeme gelirken, DSÖ’den ilk rahatlatan açıklama geldi.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, mevcut veriler ışığında Kanarya Adaları halkı ve küresel toplum için hantavirüs riskinin düşük seviyede olduğunu vurguladı.

Gemide Ne Yaşandı?

Arjantin’den Afrika’nın batısındaki Cabo Verde’ye (Yeşil Burun Adaları) doğru sefer yapan Hollanda bandıralı MV Hondius isimli yolcu gemisinde bazı yolcularda hantavirüs tespit edilmesinin ardından alarm verilmişti.

Yaşanan gelişmeler sonrası geminin rotası değiştirilerek tahliye için Kanarya Adaları’na yönlendirildi.

Geminin kısa süre içinde limana ulaşması bekleniyor.

Hantavirüs Nedir?

Hantavirüs, çoğunlukla kemirgenlerden insanlara bulaşan ciddi enfeksiyon hastalıkları arasında yer alıyor.

Virüs;

kemirgen dışkısı,

idrar,

salya partiküllerinin havaya karışmasıyla,

bazı durumlarda ısırık ya da temas yoluyla bulaşabiliyor.

Belirtiler arasında;

yüksek ateş

halsizlik

kas ağrısı

solunum güçlüğü

böbrek yetmezliği

iç kanama riski bulunuyor.

Uzmanlar, özellikle kapalı alanlarda kemirgen teması olan ortamlarda dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.