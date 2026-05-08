Kurban Bayramı yaklaşırken memleketine gitmek ya da tatil planı yapmak isteyen vatandaşları yakından ilgilendiren gelişme yaşandı. Şehirlerarası otobüs taşımacılığı sektöründe artan maliyetler nedeniyle bilet fiyatlarında yeni zam beklentisi oluştu.

Özellikle Orta Doğu’daki gerilim ve akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin ulaşım sektörüne doğrudan yansıdığı belirtilirken, sektör temsilcileri bayram öncesinde fiyat artışının kaçınılmaz olduğunu ifade ediyor.

Otobüs firmalarından yüzde 20 zam talebi

NTV'nin haberine göre; Türkiye Otobüsçüler Federasyonu, yükselen giderler nedeniyle bilet fiyatlarına yüzde 20 oranında zam yapılmasını gündeme taşıdı.

Sektör temsilcileri, mazot fiyatlarındaki artışın firmaları ciddi şekilde zorladığını belirtiyor. Ankara Otobüsçüler Dernek Başkanvekili Metin Önal, bazı firmaların temel hizmetleri sunmakta bile zorlandığını belirterek maliyet baskısına dikkat çekti.

Önal, bir otobüsün yakıt deposunun yaklaşık 25 bin liraya dolduğunu belirterek mevcut fiyatlarla taşımacılığın sürdürülebilir olmaktan çıktığını ifade etti.

Bilet fiyatları ne kadar artabilir?

Sektör kaynaklarına göre bugün alınan bir bilet ile bayrama yakın tarihte alınacak bilet arasında ciddi fiyat farkı oluşabilir. Yapılan değerlendirmelere göre şu anda yaklaşık 1.800 liraya satılan bazı uzun mesafe güzergah biletlerinin, zam sonrası 2.200 lira seviyesine çıkabileceği konuşuluyor.

Bu da özellikle ailece seyahat edecek vatandaşlar için ciddi bir ek maliyet anlamına geliyor.

Erken bilet çağrısı yapıldı

Otobüs firmaları, hem fiyat artışından etkilenmemek hem de bayram yoğunluğunda yer bulamama riski yaşamamak için vatandaşlara erken rezervasyon çağrısında bulundu.

9 günlük tatil nedeniyle şehirlerarası ulaşımda yoğun talep beklenirken, son günlerde hem fiyatların yükselmesi hem de seferlerde doluluk yaşanması öngörülüyor.

Bayram yolculuğu daha pahalı olabilir

Akaryakıt maliyetleri ve küresel gelişmelerin etkisiyle ulaşım sektöründe hareketlilik sürerken, Kurban Bayramı öncesi otobüs biletlerine gelecek olası zam milyonlarca yolcunun bütçesini doğrudan etkileyecek.

Bayram planı yapan vatandaşların gelişmeleri yakından takip etmesi ve mümkünse biletlerini erkenden alması öneriliyor.