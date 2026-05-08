Madde bağımlılığıyla mücadelede devletin yeni yaklaşımına ilişkin dikkat çeken açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Gürlek, bağımlılıkla mücadelenin her alanda olduğu gibi ceza infaz sisteminde de daha güçlü şekilde sürdürüldüğünü duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında bağımlılıkla mücadelenin daha sistemli hale getirildiğini belirten Gürlek, rehabilitasyon merkezli yeni bir model uygulandığını açıkladı.

Her hükümlü için özel rehabilitasyon süreci

Bakan Gürlek, bağımlılıkla mücadelede yalnızca cezai yaptırımların değil, tedavi ve topluma yeniden kazandırma süreçlerinin de ön planda tutulduğunu vurguladı.

Bu kapsamda müstakil kurumlar ve özel olarak ayrılmış bölümlerde, uzman hekimler ile psikososyal destek ekiplerinin görev yaptığını belirten Gürlek, her hükümlü için bireysel rehabilitasyon programlarının uygulandığını kaydetti.

Bağımlılıkla mücadelede kişiye özel yaklaşımın esas alındığını ifade eden Gürlek, sosyal ve mesleki gelişimi destekleyen uygulamalarla hükümlülerin yeniden topluma kazandırılmasının hedeflendiğini söyledi.

“Bağımlılık zincirlerini kırmakta kararlıyız”

Açıklamasında net mesajlar veren Bakan Gürlek, madde bağımlılığının yalnızca bireysel değil toplumsal bir tehdit olduğuna dikkat çekti.

Gürlek, “Bağımlılık zincirlerini kırmak ve tek bir vatandaşımızı dahi bu tehdidin insafına bırakmamak için tüm imkanlarımızla mücadelemizi sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Toplumsal mücadelede yeni dönem

Uzmanlara göre bağımlılıkla mücadelede yalnızca kolluk gücüyle değil, rehabilitasyon ve sosyal destek mekanizmalarıyla ilerlenmesi kritik önem taşıyor.

Adalet Bakanlığı’nın bu yaklaşımı, ceza infaz kurumlarında bağımlılıkla mücadelede yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.