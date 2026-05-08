Mayıs ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca kişinin gündeminde aynı soru var: 2026 Anneler Günü ne zaman? Her yıl büyük bir heyecanla kutlanan ve annelere sevgi ile minnetin ifade edildiği bu anlamlı gün, 2026 yılında da yaklaşırken araştırmalar hız kazandı.

2026 Anneler Günü Hangi Gün?

Anneler Günü, Türkiye’de ve dünyanın birçok ülkesinde geleneksel olarak Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanıyor. Bu takvime göre 2026 Anneler Günü 10 Mayıs Pazar günü kutlanacak.

Yani annesine sürpriz hazırlamak, hediye almak ya da anlamlı bir mesaj paylaşmak isteyenler için geri sayım başladı.

Anneler Günü Neden Her Yıl Farklı Tarihte?

Birçok kişi Anneler Günü’nün neden sabit bir tarihte olmadığını merak ediyor. Bunun nedeni, kutlamanın belirli bir gün yerine “Mayıs ayının ikinci pazarı” esas alınarak belirlenmesi. Bu nedenle her yıl farklı bir tarihe denk geliyor.

Anneler Günü genellikle 8 Mayıs ile 14 Mayıs arasındaki bir pazar gününde kutlanıyor.

Anneler Günü’nün Ortaya Çıkış Hikâyesi

Modern anlamda Anneler Günü’nün ortaya çıkışı Amerika Birleşik Devletleri’ne dayanıyor. ABD’nin Virginia eyaletinde yaşayan Anna Jarvis, 1905 yılında hayatını kaybeden annesinin anısını yaşatmak için özel bir gün düzenlemek istedi.

Bu amaçla 1908 yılında bir okulda anneler ve çocukların katıldığı ilk anma programı gerçekleştirildi. Anna Jarvis’in yoğun çabaları sonucunda ABD Başkanı Woodrow Wilson, 1914 yılında Mayıs ayının ikinci pazar gününü resmi Anneler Günü ilan etti.

Tarihi Antik Çağlara Uzanan Gelenek

Anneler Günü’nün kökeni yalnızca modern döneme değil, antik çağlara kadar uzanıyor. Antik Yunan’da tanrıların annesi olarak kabul edilen Rhea adına bahar festivalleri düzenlenirdi. Antik Roma’da ise ana tanrıça Kibele onuruna kutlamalar yapılırdı. Bu nedenle anneliğe duyulan saygının binlerce yıllık geçmişe sahip olduğu kabul ediliyor.

Türkiye’de Anneler Günü İlk Ne Zaman Kutlandı?

Türkiye’de Anneler Günü ilk kez 1955 yılında kutlandı. Türk Kadınlar Birliği’nin girişimiyle başlayan kutlamalarda, ilk “Yılın Annesi” olarak Nene Hatun seçildi. O tarihten bu yana Anneler Günü, Türkiye’de en çok önem verilen özel günlerden biri haline geldi.

Anneler Günü’nde En Çok Tercih Edilen Hediyeler

Anneler Günü yaklaşırken hediye arayışları da hız kazandı. En çok tercih edilen seçenekler arasında:

Kişiye özel takılar

Fotoğraf albümü

Çiçek ve not kartları

Kahvaltı organizasyonu

Spa ve bakım paketi

Kitap setleri

Ev dekorasyon ürünleri

Teknolojik hediyeler

Anneler Günü sadece bir kutlama değil; fedakârlığın, sevginin ve emeğin hatırlandığı en özel günlerden biri olmaya devam ediyor.